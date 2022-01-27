彤彤（左）送自家床墊給羅嘉翎。（大像娛樂提供）

電影《民雄鬼屋》由楊謹華搭配沛小嵐及麥語彤（彤彤）3人飾演祖孫三代，除了是楊謹華首次獨挑大樑出演鬼片，也是彤彤首部正式擔任主演的作品，她14歲就有多次的表演機會，曾經拍過孫燕姿的MV也曾在電影《複身犯》中演出楊祐寧及張榕容的女兒雖然戲份不多，但已經讓影后張榕容留下了深刻的印象，也期許她未來可以在舞台上發光發熱。

彤彤本身雖然不是讀表演相關科系，但從小就散發著強烈的表演慾望，而媽媽也相當支持女兒朝向自己的夢想前進，因為沒有受過太多的訓練，通常彤彤都是透過觀察周遭發生的事情來模擬表演時的情境及反應，也因此在奧運的新聞中注意到跆拳道選手羅嘉翎的願望竟然單純的是想要趕快回家好好睡覺，彤彤靈機一動就轉發訊息給她的媽媽，讓她媽媽贊助自家代理的西班牙床墊給羅嘉翎，希望自己小小的一個舉動，能夠給在各地比賽的選手大大的動力，2人也因此結下友誼，平時2人還會了解彼此近況，彤彤也與羅嘉翎分享了自己現在在拍鬼片，說首映會一定會邀請羅嘉翎來現場看她的作品，只希望到時候能夠如願。

彤彤談到上次見到羅嘉翎的時候，臉上滿滿的都是滿足的笑容，剛看到對方時有點緊張，忍不住驚呼：「哇！他好高喔！而且好漂亮好有氣質！」小時候也學過跆拳道的彤彤，在見面當天還拿出自己的跆拳道道服，像個小粉絲見到偶像的感覺，換上衣服和羅嘉翎合照，彤彤說：「希望她睡我們家的床可以睡得舒服，也讓她未來的訓練結束後可以得到充分的休息，然後這樣我們家的床墊應該就會更紅了！」語氣中帶著小朋友的直接與真心，但看得出來她相當的開心能有這次和羅嘉翎碰面的機會。