警方提醒「猜猜我是誰」的詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名8旬詹姓老翁，上周在家中接到來電，對方先不透漏自己身分向詹翁套話，直到詹翁誤認對方是自己的雙胞胎弟弟阿銘，對方才答腔表示換了電話號碼，要詹翁刪除舊有的LINE帳號，改加入新的LINE帳號聯繫。

詹翁不疑有他，兩人噓寒問暖相談甚歡，3天後，該名「假胞弟」向詹翁聲稱急需現金，要求詹翁先臨櫃匯款救急，一周後再還款，詹翁聽了立刻至銀行匯款42萬元至對方指定的帳戶，不料，「假胞弟」接連3天要求詹翁繼續匯款金援，詹翁前後共匯款3次，並依對方指示，向臨櫃關懷行員表示是要匯款給在國外弟弟的朋友，詹翁直到還款日聯絡不上對方，與家人討論才驚覺遭到「猜猜我是誰」詐騙，共計遭詐騙212萬元。

刑事局特別邀請金馬影后陳淑芳以公益拍攝反詐騙宣導影片，國民阿嬤陳淑芳以精湛演技演出「猜猜我是誰」的情境劇，向長者宣導這種詐騙老哏；提醒若遇到「各種親友」名義來電借錢，務必先確認對方真實身分。

刑事局提醒，如果接獲未知號碼或自稱久未連絡的親友，千萬不要憑聲音就直覺認為是哪位親友，更不要在第一時間就將自己的個人資訊告知對方。

若是收到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再透過打電話等其他管道向本人査證。此外，平時應做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，亦不要點選不明網址，並可與親友建立防詐專屬的約定密語，以確認對方身分。