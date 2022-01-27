台灣體壇因為近年選手在國際賽表現搶眼，特別是去年東京奧運以2金、4銀、6銅締造新猷，讓體育人才培養受到更多重視，積極培育優秀運動人才的台中市，去年滿11歲的林潔恩拿下全國小學12月錦標賽高女組冠軍，成為台灣高爾夫值得期待的新生代好手。

台中市運動局長李昱叡26日代表市長盧秀燕向全國小學高爾夫錦標賽史上最年輕的冠軍得主林潔恩獻上祝福，也感謝辛勞栽培的林爸爸林政耀，李昱叡表示，林潔恩去年剛滿11歲便拿下全國小學12月錦標賽高女組冠軍，是台中積極培養的明日之星，市府團隊勉勵她新的一年再接再厲更上層樓。

林潔恩總是以小搏大越級挑戰、締造佳績，小二時便獲全國小學中女組（四年級以下）冠軍，締造年齡最小的奪冠紀錄，2019年跳級參加世界三大青少年世錦賽之一的Callaway World Championship Girl並拿下冠軍，在國內更跳級挑戰中華高協女子13至15歲組和TLPGA的次巡賽事，是國內極具潛力的高爾夫小將。

林潔恩以平均桿數78.75桿，超越其餘國內女子高爾夫好手在12歲的平均桿數，台中市運動局表示，會持續扎根基層運動，積極培育優秀運動人才，包括與高爾夫委員會合作舉辦台中市高協青少年GOLF 扎根巡迴賽、台中市青少年高爾夫巡迴賽、2022年台中市議長盃業餘高爾夫錦標賽、2022年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽等相關賽事，提供選手競技舞台，未來也將持續協助強化基層運動員發展，培植運動相關人才。