副總統賴清德日前以總統蔡英文特使身分，搭機前往友邦宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職典禮，這是他任內首度出訪。對於賴清德出訪友邦，是否代表2024總統選舉之路解凍？資深媒體人黃暐瀚認為，過去被視為黨內強力競爭者的行政院長蘇貞昌應該還會繼續當「行政院長」，桃園市長鄭文燦則是暫時「離不開桃園」。

黃暐瀚27日在臉書發文表示，賴清德副總統這次出訪宏都拉斯，意義非凡。也許會有人說，只不過是友邦元首的就職典禮，只不過剛好因為蔡總統不想出國，這哪有什麼？

副總統賴清德於專機上發表廣播談話表示，防疫是此行最優先的考量。(圖/總統府提供)

不過黃暐瀚指出，過去是「務實地台獨工作者」，現在身上卻戴著「國旗徽章」，賴清德與僑胞視訊，開口講台語，言必稱「總統」，謹慎以「總統特使」自居，不敢僭越。AIT主席莫健「上機迎接」，美國僑胞冷風中歡迎，曾幾何時，民進黨的總統、副總統過境美國時，僑胞手上揮舞的旗幟，國旗已經多過了黨旗。

黃暐瀚解釋，過去因為「背刺」挑戰黨內總統初選，民進黨內傳言，蔡總統始終對賴清德「無法原諒」。誰知，去年底的四大公投，為了傾全黨之力去擋，賴清德突然被「解除封印」，全台助講跑透透，後來公投奇蹟似的「四個不同意」，蔡總統「順水推舟」，讓這位「解除封印」的副總統，不只可以跑屏東，還可以跑友邦，跑中南美，過境美國。

而四大公投「同樣有功」的，是蘇貞昌。眼前蔡總統正因「尊蔣」遭遇黨內亂流，蘇貞昌「續任院長」的機率大增，很可能繼續幹到年底選舉之後。至於受困疫情的桃園市長鄭文燦，自然也就沒辦法接任院長。2024，賴清德一枝獨秀，黨內黨外，目前找不到對手，2024黨內提名他參選總統的機率，高達87%；因為藍營亂成一團，相互掣肘，賴清德「當選」2024總統的機率，也高達87%。

黃暐瀚強調，一次出訪，透露出大量的訊息。

第一、蔡總統對賴逐漸「解禁」。

第二、蔡賴拿走「中華民國」的招牌。

第三、蘇院長還會繼續當「行政院長」、鄭文燦暫時「離不開桃園」。

第五、賴清德「參選、當選2024」的機率，越來越高。