劍湖山（5701）世界為搶攻即將到來的春節長假親子遊商機，全新設施「VR Dino飛越恐龍谷」預計春節期間試營運！此外，劍湖山世界推出「花現狂歡慶典」，全新打造「劍湖山茶花館」，逾千株山茶花盛開迎客，1月29日至2月6日春節連假期間，生肖屬虎的民眾，憑證購票只要99元!

劍湖山世界經理張華紋表示，今年春節期間劍湖山推出「花現狂歡慶典」，全新企劃「山茶花」、「恐龍」等兩大主題，2022年劍湖山世界春節期間推出以恐龍為主題的新設施「VR Dino飛越恐龍谷」，導入元宇宙概念，打造虛實合一的情境，一進入VR Dino廣場，恐龍聲大作，暴龍、風神翼龍、迅猛龍、副櫛龍、三角龍等齊聚一堂，一不小心，棘龍張大嘴巴，瞬間就移動到你身旁，彷彿進入恐龍紀元；而當戴上VR眼鏡後，映入眼簾的是令人驚嘆不已的恐龍世界，猶如搭上吉普車，展開恐龍谷的探險之旅。

而劍湖山世界綠覆面積達53％以上，且擁有14萬棵喬灌木，今年再引進千棵山茶花，約百餘種的山茶花品種，打造日式風情山茶花園。

山茶花是中國傳統觀賞花卉中的十大名花之一，花型非常豔麗，象徵東方風情與雍容華貴，廣受喜愛，目前園區收藏「美林達」、「故事」、「昭和之光」、「凹脈」、「紅繡球」、「紅牡丹」等100多種的品種，其中還包含了因為香氣而得名的「天香」等，山茶花品種多元，因花形、色澤、葉形等，都別具特色與嬌貴，春節期間山茶花陸續綻放，顏色多元、花型十分迷人。

春節期間，除了來賞花、看表演、瘋設施之餘，劍湖山也準備了充滿過節氣氛的節目，初一至初六限定活動，早上10：30財神現身花現幸福廣場與遊客進行互動發紅包，帶給遊客虎年新氣氛；下午3：50在VR Dino前廣場舉辦「新春博虎運」活動，最幸運者，有機會獲得台灣彩券發行的千元刮刮卡乙張，刮出虎年好運氣。

虎年行大運，屬虎民眾於春節假期（1/29-2/6）入園，憑相關證件購票只要99元；另推出全民599元、午後1點399元的優惠價外，再順勢推出2月出生的星座享優惠，水瓶與雙魚們，2月份憑證購票可享350元優惠價入園。