美國家電大廠惠而浦（Whirlpool）指出，Omicron新變種病毒持續打擊供應鏈，家電產品供不應求恐延續至2022年。該公司同時公布業績，拜消費者家電需求強勁所賜，2021年營收勁升13％。

惠而浦執行長畢澤（Marc Bitzer）指出，公司持續加緊生產以滿足市場需求揚升，但Omicron帶來人力挑戰，並加重訂單積壓情形。「勞工與零件短缺已影響惠而浦在2021年履行訂單，如今又面臨Omicron和連漪效應衝擊，預期2022年家電很可能持續供不應求。」

高傳染力的Omicron變種病毒在美國快速蔓延，許多工廠工勞工染疫或是隔離，加重製造商的人力短缺壓力，惠而浦亦表示面臨相同挑戰。惠而浦表示，消費者持續訂購產品，但供應鏈中斷讓公司難以及時完成訂單。

惠而浦預期2022年家電需求仍將維持強勁，全年營收繼2021年勁升13％後，預期2022年將增加6％。

惠而浦同時公布2021年第四季業績，營收達58.2億美元，較2020年同期增加0.3％，較2019年同期攀升8％。核心北美市場第四季營收年增2.6％，至31.2億美元。

受到原物料、勞工與運輸等投入成本攀升所累，第四季淨利大減40％，降至2.98億美元，每股盈餘由7.8美元萎縮至4.9美元。調整後每股盈餘由6.67美元下滑至6.14美元。

惠而浦表示，第四季投入成本約增加5億美元，公司藉由調漲價格來抵銷成本上漲壓力，預期成本攀升將在未來幾個月觸頂，相較於先前預估的2022年第四季。

惠而浦指出，目前訂單積壓狀況約為4周，最嚴重時一度達到8周，反觀疫情爆發前多能及時履行訂單。畢澤表示，預期未來兩個月情況並不會好轉。