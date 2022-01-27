台灣大哥大電信獨家銷售Google Nest系列新品Nest Hub（第2代），自2021年11月上市後，最新統計出爐，開賣首月銷量就突破萬台。

Nest Hub（第2代）搭載7吋智慧螢幕，讓聲控互動視覺化，開創智慧音箱的新使用情境與選擇，更可使用Google 智慧家庭通話服務，使用音箱打電話，讓生活更智慧，迅速成為有螢幕的智慧音箱市場中的冠軍產品。

隨著春節到來，民眾除舊佈新、添購新家電需求飆升，更帶動Nest Hub（第2代）智慧螢幕一月銷量較上月成長1.6倍。

新春期間，台灣大哥大myfone購物與momo購物特別推出限時優惠，即日起購買 Nest Hub（第2代）智慧螢幕，只要2499元（現省681元）。

為協助用戶輕鬆打造智慧家庭，myfone購物特別祭出Nest Hub（第2代）智慧螢幕與台灣大智慧家庭生態系家電產品優惠組合方案，即日起至2月6日，在myfone購物購買Nest Hub（第2代）智慧螢幕，搭配舞光 Ai智慧燈泡3入售價75折3490元（省下1187元）。搭配台灣大智慧家庭升級組76折3090元（省下989元）。搭配艾美特 14吋智能電扇73折4490元（省下1670元）。

此外，至台灣大哥大門市申辦5G好速成雙指定專案或台灣大自由選專案，最低0元就能將Nest Hub （第2代）智慧螢幕帶回家。