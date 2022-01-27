好萊塢巨星連恩尼遜在斥資13億台幣（4300萬美金）打造的動作片《黑光行動》中，一改過往「救援」形象，化身FBI秘密鬼影探員，意外捲入一場撼動國土的陰謀危機之中，他得設法限時揭發真相、翻轉一切。正式預告中，怒氣沖天的連恩尼遜不僅一路上演驚險的飛車追逐、炸毀爆破，還有鬥智鬥勇的火爆槍戰及赤手空拳的激烈對打，動作場面打好打滿、毫無冷場，讓人看得腎上腺素狂飆直呼期待。

該片是連恩尼遜繼《狙擊陌生人》、《空中救援》、《疾速救援》後，再次挑戰懸疑鬥智的動作題材，集結了《狙擊陌生人》艾登昆恩、《雨傘學院》艾美瑞佛蘭普曼、《潛艦獵殺令》泰勒約翰史密斯攜手主演，這次也不再以救援家人為出發的「即刻套路」，而是捲入一場黑暗的國家陰謀，在一連串危險殺機中，連恩尼遜必須設法在限時內揭發真相並伸張正義！談及自己最擅長的動作戲路，連恩尼遜笑說自己很愛拍動作片，但代價就是每天需要訓練，來保持自己的體態健壯：「若你在任何一部電影中扮演主角，你就有責任，因為每一個場戲你都會出現，所以保持健康是應該的！」

《黑光行動》講述崔維斯布洛克（連恩尼遜 飾）是一名效力於FBI 局長蓋伯羅賓森（艾登昆恩 飾）進行秘密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」了不少危機。某次當他執行一項秘密行動時，卻意外深陷致命危機，崔維斯和女記者米拉瓊斯（艾美瑞佛蘭普曼 飾）循線追查後驚覺，原來美國政府以國安為由正秘密謀殺許多無辜的人，天人交戰的崔維斯必須得限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切。電影將於2月25日在台上映。