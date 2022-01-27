佐倉公墓全區遷葬後，通透明亮，綠草如茵，大幅翻轉民眾對佐倉的刻板印象。（花蓮市公所提供／王志偉攝）

花蓮市佐倉公墓禁葬30多年，市公所推動轉型為運動公園，不過A區約有4百多個墓基，遷葬進度非常緩慢，多年來持續起掘安奉，今天宣布，A區7.6公頃土地終於完成全區遷葬，為轉型邁出一大步；市長魏嘉賢強調，持續爭取經費建構親子共融公園、球類運動、長青樂活等設施，期盼打造一座全民運動館。

花蓮市內具有百年歷史的佐倉公墓，占地13.3公頃，墓區分為A、B、C三大區塊，雖已禁葬近30多年，土地也被變更為公園用地，但因墓區廣大，其中A區原有2000座墓地，殯葬管理所長陳柏欣表示，市長魏嘉賢上任後，當時A區仍有約4百多個墓基，除清查墓基的身分，若無主墓予以起掘並另外安奉，讓A區墓基逐漸減少，進而讓有主墓的家屬產生遷葬的意願，終於讓A區完成全區遷葬的目標。

魏嘉賢說，他上任後擬訂活化佐倉公園的短中長程計畫，爭取體育署600萬元前瞻計畫，鋪設1萬6千平方公尺的多功能運動草皮之後，2020年爭取花東基金2000萬元辦理串聯道路改善，去年再度獲得花東基金核定2222萬元補助，辦理佐倉全區起掘安置以及其他公園規劃改善工程。

魏嘉賢說，至於B區及C區的遷葬作業，則會再向上級政府爭取經費辦理，對於民眾反映周邊私人墓地的問題，則籲請家屬配合，讓佐倉公園成為花蓮最重要的運動生活園。

各界關界，位於A區的火葬場是否拆除，陳柏欣表示，有民眾具名聯署希望保留火葬場設施，經縣府106年度、109年度文化資產審議會均決議「列冊追蹤」，並建議花蓮市公所辦理公聽會，110年度第2次會議文化資產審議會決議仍為｢本案維持列冊追蹤」。