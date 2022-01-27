周末即將迎來虎年春節長假，疫情影響下，民眾上網購物機率大增，遠傳friDay口罩等防疫用品買氣更飆升1.5倍。遠傳friDay購物今年首度推出「新春不打烊」活動，不但春節期間照常配送，商品更下殺3折起，指定專區加碼消費滿千就送百元超商禮券，2月底前全站下單滿2000元，再抽價值近1.4萬元iRobot掃、拖機器人兩件組，即起逢周五還有精選商品下殺5折，電暖器、行車記錄器都可以半價入手。

瞄準疫情下年節及情人節贈禮需求，遠傳friDay購物即起推出全新「送禮館」，除能將禮品代送至對方家中，更提供精美包裝與專屬祝福賀卡等加值服務，就算不能親送，心意也不打折，試營運期間免費享受上述加值服務。

年節前遠傳friDay購物站上年菜、伴手禮買氣十分暢旺，不少限量年菜都已提前關單，近日本土疫情再度升溫，更帶動站上防疫物品與民生用品銷售，尤其像是口罩，較上月同期成長近1.5倍。

遠傳friDay購物宣布，1月27日至2月6日期間推出「新春不打烊」活動，快速到貨等指定專區春節仍照常出貨。

遠傳friDay購物表示，不僅春節期間服務不中斷，更下殺3折起，伴手禮、零食、居家娛樂用品，甚至大包裝飲料，免搬就送貨到家，例如過年必備涮嘴零嘴【愛上美味】皇家系列糖果禮盒任選二盒特價598元、【紅豆食府】糖果自由選4件組合優惠504元。

針對居家圍爐，【KINYO】4公升大容量電火鍋下殺4.7折，特惠價699元。另除夕起部分地區將又濕又冷，【HERAN 禾聯】6L節能除濕機也打8折、特惠價不到4千元，friDay購物強調，春節期間都能送貨到家馬上用。

遠傳friDay購物即日起每逢周五推出「Every Friday」大促銷，精選商品通通下殺5折，也提前預告1月28日將針對電暖器、行車記錄器、薄荷洗髮精等推出半價促銷。

看準送禮加值服務商機，遠傳friDay購物自去年起推出送禮簡訊服務，商品出貨後隔日將消費者想說的話透過簡訊發送至收件人手機中，新的一年，遠傳friDay購物全新升級，宣布即起推出「送禮館」全新服務，除協助配送禮品到對方家中，更在出貨前代為加上精美包裝，還可將專屬祝福字句印製在賀卡中一併送達，最快下訂後隔日就能送達，春節期間也照常配送。

春節檔期，friDay購物特別推薦像是娘家常溫滴雞精禮盒、【寶芝靈】樟芝茶禮盒，特惠價分別為2546元、1173元，搭上健康防疫風潮，老媽拌麵2022虎躍吉祥禮盒特惠價588元，任天堂Switch、Samsung GALAXY M32手機，促銷價都不到9千元。

春節不打烊期間於遠傳friDay購物站上快速到貨館、愛買旗艦館與送禮館三館，單筆訂單滿額1千元，可獲得加碼紅包100元統一禮券，限量250名，2月28日前下單滿666元，機會抽中舒潔虎年版棉柔舒適抽取衛生紙一箱（90抽x8包x8串）20名，下單滿2000元，可抽價值13880元iRobot掃地機器人加拖地機器人2名。

至於快速到貨服務，春節亦不打烊，1月29日至2月6日期間照常出貨。宅配、超取商品出貨時間1月29日~2月6日期間訂購商品，將於2月7日依序安排出貨

愛買線上購物1月29日~2月6日春節期間照常出貨，實際配送以黑貓宅急便春節配送服務公告為主，1月31日至2月4日超取出貨暫停服務。