即將迎來農曆新年，遠傳心生活從27日至大年初四，祭出「2022福虎賀歲迎心春」天天搶紅包活動，共將送出50萬遠傳幣，除夕夜當晚再加碼抽iPhone 13。

1月27日到初三推出每日1遠傳幣加購新春限定優惠夯品。此外，遠傳心生活用戶不但假期前可先搶換飲品一起返鄉，開工後還享跨超商咖啡寄杯50％遠傳幣回饋，轉贈咖啡再加碼抽2022遠傳幣。整整14天的優惠活動。

1月27日至2月4日，遠傳心生活用戶每日登入App，即可參加「2022福虎賀歲迎心春」天天搶紅包活動，每天首次免費搶，第二次起可用1遠傳幣繼續參加，有機會獲得最高888遠傳幣獎項，活動期間共有50萬遠傳幣大放送。1月31日除夕當天晚上6點至午夜12點前，遠傳再加碼抽iPhone 13。

1月27日至2月3日，每日上午11點或晚上8點，可用1遠傳幣兌換多項新春限定優惠產品，最低下殺5折起。包含可用998元加購與德誼數位獨家合作的限量「福虎生風開運福袋」，內有價值超過2000元的豐富商品組合，還可再抽總價值 88190元的Apple系列商品，或以14599元加購Dyson吹風機+按摩梳，29887元加購iPhone 13＋AirPods，或是9889元加購switch遊戲機+健身環大冒險，晚上8點也有派對零食組、口罩+酒精、以及手機配件組等實用商品百元加價購，每日品項不同、限量開搶。

迎接2月7日收假開工日，2月5日至2月9日期間購買遠傳心生活跨超商咖啡寄杯，首筆訂單享50％遠傳幣回饋，活動期間轉贈親友咖啡，遠傳再加碼抽2022遠傳幣，轉贈給越多人，中獎機會越大。