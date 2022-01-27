副總統賴清德副總統率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，於當地時間26日晚間（臺北時間27日上午）向卡蕬楚總統當選人致意並呈遞特使國書，期盼兩國持續加強合作、促進邦誼。

卡蕬楚總統當選人表示，臺灣對宏都拉斯的幫助非常重要，過去在她的夫婿賽拉亞（José Manuel Zelaya Rosales）擔任總統時，臺灣也提供很多協助，有很多計畫都是因為臺灣的協助才能夠完成。

賴清德則表示，他對卡蕬楚總統當選人的勇敢、堅強感到欽佩。副總統說，蔡英文總統特別強調，卡蕬楚總統當選人是宏都拉斯第一位女總統，而蔡總統是中華民國臺灣第一位女總統，所以雙方一定要加強合作、促進兩國邦誼，讓兩國可以持續進步、造福兩國人民。

卡蕬楚總統當選人在回應臺灣隨團媒體提問時也表示，宏國人民對於臺灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激。多年來，兩國始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。

稍早，副總統於行館晚宴宏都拉斯共和國副總統當選人納斯拉雅（Salvador Nasralla）伉儷及古蒂蕾絲（Doris Alejandrina Gutiérrez）。

賴清德致詞時表示，這兩天大家一定都非常忙碌，非常感謝兩位副總統抽空參加晚宴。他非常榮幸能夠以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國臺灣前來宏都拉斯參加卡蕬楚總統以及三位副總統的就職典禮。

賴清德也期盼宏都拉斯共和國在卡蕬楚總統的領導及三位副總統的襄助之下，能夠國運昌隆、人民安居樂業，宏都拉斯與中華民國臺灣邦誼永固。隨後，雙方共同祝酒，祝願臺宏邦誼友好。

另，雙方於晚餐席間提到農牧業、教育、醫療與貿易的合作，相信我們與新政府也會有更深入的合作內容，為雙邊關係扎根，同時也為兩國人民創造長遠的福祉。