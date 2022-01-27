金海淑的獨舞橋段，讓她既害羞又尷尬。（八大電視提供）

韓國女星金喜善在《第9號房》中1人分飾2角，以律師身份與死刑犯金海淑在監獄會面，一場意外造成2人瞬間靈魂置換，為呈現身份轉變，主視覺其中一款是金喜善換上囚服，金海淑則穿著高跟鞋、套裝，拍攝過程金海淑顯露憋扭，轉向金喜善求救說「喜善，我想趕快穿上囚服，快點」，金海淑苦笑解釋，拍戲期間已經習慣寬鬆的囚服，「現在穿這個（律師褲裝）真的很不自在。」豈料，金喜善也一付捨不得脫掉的模樣，笑翻現場工作人員。

該劇由「三金」組合金喜善、金海淑及金英光共同主演。劇情描述金海淑飾演1個被冤枉34年的死刑犯，當初因1件毒殺案件被判入獄，人生大半青春年華都在獄中度過，在終於等到可減刑的機會，卻遇上不擇手段只為求勝的律師金喜善而幻滅，沒想到一次意外，2人交換靈魂、開始了一段不同的生活。金英光在劇中飾演金喜善的男友，在那次意外的靈魂交換現場，他成了關鍵人物，讓《第9號房》劇情帶有奇幻、曲折，在韓國首播時叫好叫座，被網友視為年度必看電視劇。

在幕後花絮中，有段金海淑的獨舞橋段，神情陶醉沈浸在自己世界，拍攝一結束讓金海淑害羞又尷尬，不禁大笑：「很難受，眼淚都快要流下來了，但有忍住。」當時準備上場的金喜善，一聽到前輩這番話，開玩笑說：「都是因為導演不喊卡！」 該劇大年初二晚間8點八大戲劇台播出。