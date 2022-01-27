為了解吃太多肉到底會不會造成骨質疏鬆，來自瑞士日內瓦大學醫院等機構的學者，針對現有文獻進行系統性回顧與統合分析。結果發現，對於罹患骨質疏鬆的老年人，在鈣質攝取充足的前提下，每天攝取大於、等於體重乘以0.8公克的蛋白質(即60公斤的人每天吃48公克蛋白質)，不但骨密度增高，骨質流失速度也降低，髖部出現骨折的風險也下降。

這份研究已刊載於《國際骨質疏鬆症》期刊。過去研究發現，平均每增加40克蛋白質的攝取，尿液中鈣質含量就會提升50毫克。後續研究也發現，多吃肉尿液中的鈣質就會增加，這導致學界長期以來主張過多的動物性蛋白質，會增加鈣質流失進而提高骨質疏鬆的風險。

為了解蛋白質攝取量對成人骨骼健康的異處與風險，歐洲骨質疏鬆症、骨關節炎、肌肉骨骼疾病臨床和經濟學會(ESCEO)，與國際骨質疏鬆症基金會(IOF) ，召集來自日內瓦大學醫院等機構的專業人士，針對現有研究進行系統性回顧與統合分析。

結果發現，最佳的骨骼生長與維持骨骼健康，需要充足的蛋白質攝取。現有文獻並沒有發現任何證據足以證明，提高動植物蛋白質的攝取會導致較高的酸代謝產物負荷(acid load)，進而改變骨骼強度。甚至，研究團隊發現在正常範圍內攝取蛋白質，成年人骨密度變化僅有2%至4%。

在患有骨質疏鬆的老年人中，當鈣質攝取量充足時，此時吃進蛋白質的量若大於等於《推薦膳食攝取量》（Recommended Dietary Allowance，RDA）；即每天每公斤體重攝取0.8克蛋白質的人(60公斤的人每天攝取48克，70公斤的人每天攝取56克)，則骨密度更高、骨質流失率減緩，髖部骨折風險也下降。

研究團隊甚至認為，對老年人而言，蛋白質攝取不足可能比過量攝取蛋白質還要嚴重。不過，這仍須長期、對照的隨機測驗，以評估蛋白攝取量對骨折風險的影響。

研究團隊總結，在鈣質攝取足夠的前提下，髖部骨折的風險會因為膳食蛋白質攝取量增加而適度減低。其次，骨密度是骨骼強度的關鍵因素，而這與蛋白質攝取量有一定關聯性。

研究團隊還指出，乳製品中的蛋白質結合鈣，對於骨骼代謝指標(Bone Turnover Markers, BTMs)、骨密度與調鈣素帶來好處；不過，蛋白質對骨骼產生好處，須建立在攝入足夠鈣質的基礎上。

由於沒有直接證據證實蛋白質攝取產生的酸負荷，會改變骨骼強度進而促成骨質疏鬆、骨折。因此，研究團隊建議，對老年人而言，蛋白質攝取不足產生的負面影響遠比攝取過多還嚴重。老年人因補充足夠鈣質與蛋白質，才能對骨質疏鬆、急性或慢性疾病帶來的受傷，帶來預防的笑我。

至於兒童，也應該補充足夠的蛋白質與鈣，以促成骨骼最佳生長，並維持日後的骨骼健康。

文章來源：Benefits and safety of dietary protein for bone health—an expert consensus paper endorsed by the European Society for Clinical and Economical Aspects of Osteopororosis, Osteoarthritis, and Musculoskeletal Diseases and by the International Osteoporosis Foundation

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