台新金控針對與財政部間的彰銀爭訟案件，發布五點聲明強調，訴訟迄今已7年，期間雖獲得各審級法院一致確認，台新金與財政部間的契約關係存在，但為表達解決訟爭的最大誠意，並回應最高法院息訟止議的提議與努力，台新金控接受與財政部進行調解。

台新金控表示，首先，這個調解程序是最高法院給予雙方終局解決紛爭的機會，與台新金控之前向金管會承諾，於6年內處分彰銀持股，屬於不相同的事，絕非財政部所聲稱其參與調解是為協助台新金控處分彰銀持股云云，台新金控也從未表示如財政部新聞稿所載：出售彰銀股份係「財政部之義務」。報導相關混淆視聽的言行，實已辜負最高法院法官及調解委員對終結解決紛爭的用心及苦心。

台新金控指出，其次是日前已積極規劃處分彰銀持股的不同工具，包括可交換特別股、可交換公司債及現股處分等，截至2022年1月27日，已處分2億股，一切均按規劃執行對金管會的承諾，迄今尚未得到財政部的協助。

再者，台新金控說明，2020年8月承蒙行政院蘇貞昌對外宣示「讓台新不吃虧退場」，台新金控對於蘇院長的裁示謹致謝忱。但台新金控是上市公司，基於對股東的責任，出售彰銀股票資產的價格計算，必須有合理的論理基礎，並期與財政部以公平合理的價格處分彰銀持股。

其四，台新金控一向本於最大誠意解決彰銀爭端，並全力提出合理可行的方案。雙方當事人本其立場於調解庭中的任何想法，均可透過調解平台互相交流，但相關參與主體均應善盡保密義務，雙方始有進一步的協商空間，也可避免影響股市交易之虞。

台新金控強調，最後、籲請參加調解的各方本諸誠信進行調解，切勿將調解過程及內容對外揭露，以免妨礙後續調解的進行，甚至對股市產生不當影響。尤請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整的訊息誤導。