婆媳不和竟下符詛咒！1名人妻婚後與婆婆相處不睦，同住一起卻各過各生活，時間一久婆婆對她的積怨已深，某日她發現婆婆在房門與廚房牆上貼了「車禍斷腿」、「早日離婚」等符咒，一怒之下將符咒撕毀，沒想到日後竟發現符咒再度出現，甚至被貼到比較高的位置，讓她相當崩潰。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她自從嫁入夫家後與婆婆相處不睦，2人生活習慣差太多，但為了顧及家庭和諧、怕老公為難，雖然住在同一棟透天厝，但各自住不同樓層，廚房則讓給婆婆用，生活上盡量不要有交集，沒想到近日她卻發現家門外與廚房牆壁上出現詭異的符咒。

人妻發現婆婆在房門與廚房牆上貼了「車禍斷腿」、「早日離婚」等符咒，一怒之下將符咒撕毀，沒想到日後竟發現符咒再度出現，甚至被貼到比較高的位置。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該人妻說，她發現家門外與廚房牆壁上出現寫著「車禍斷腿」、「早日離婚」和「不得人緣」字樣的符咒，她向老公說此事，老公只回應不要理婆婆就好，但她仍感到不舒服，因此某天決定將符咒撕下，沒想到日後她竟發現符咒又出現在家中，而且「又被婆婆重貼更高地方」，她事後崩潰詢問網友怎麼辦。

其他網友則留言「門口貼婆婆照片反制（避邪）」、「三不五時打扮美美，和老公出去玩，曬恩愛給她看」、「那以後就直接把她當空氣，就算她日後需要人顧也叫她的小孩去顧」、「每天去她房門大聲放佛經淨化她的心靈」、「搬出來住，已結婚，經濟要獨立」、「這可以算家暴的一種了吧」。