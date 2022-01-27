因應Omicron本土疫情延燒，2022樹林之美新春嘉年華燈會明日舉行的點燈儀式宣布取消。（樹林區公所提供）

因應Omicron本土疫情延燒，2022樹林之美新春嘉年華燈會明日舉行的點燈儀式宣布取消。樹林區長王坤南表示，配合中央疫情指揮中心、新北市政府的防疫規定，今年由區公所、樹林鎮南宮和海明寺舉行的燈會點燈儀式及大型表演活動決議取消，但在鎮南宮、海明寺及樹林火車站後站廣場仍維持燈飾展出。

王坤南說，今年燈會以「虎福生慧，心善康泰」為主題，海明寺也特別於廣場擺放虎年主題花燈及十二生肖燈籠，供民眾觀賞，燈區內也設置了祈福區，邀請民眾祈禱疫情早日平息，迎接平安健康的金虎年，雖然點燈儀式取消，但即日起仍可到燈會現場觀賞各式花燈，呼籲民眾新春期間出入公共場所，或至各宮廟參拜、走春，務必配合各項防疫措施，一起齊心拚防疫。

樹林鎮南宮董事長許正秋表示，為了避免人潮群聚而成為防疫破口，今年燈會取消點燈儀式、遶境祈安以及除夕夜發福袋等活動，新春福袋將視疫情變化於元宵節或其他節慶再行發放。新春期間鎮南宮也將加強落實實聯制、量體溫及人流管制等，民眾必須配戴口罩才能入廟參拜，大家共同防疫守護家園。