電競選手出身網紅Toyz（劉偉健）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」前世界冠軍，去年底爆出販售大麻菸彈遭羈押並送勒戒所，沒多久又被前經紀人周周爆料曾詐賭上百萬，令粉絲都看傻眼；近日被Toyz詐賭的受害者公開事發影片，曝光Toyz戴特殊隱形眼鏡的詐騙手法，罪證確鑿讓其當場認罪。

Toyz在販毒後，身邊人也和他撕破臉，其中前經紀人周周更馬上做切割，還爆出他曾經詐賭另一個電競選手出身網紅「丁特」，更牽扯出還有其他受害者；其中一名受害者金旋風ACE在YouTuber超哥的頻道分享整件事來龍去脈，更藉此公開事發影片。

近日被Toyz詐賭的受害者公開事發影片，曝光Toyz戴特殊隱形眼鏡的詐騙手法，罪證確鑿讓其當場認罪。(圖/ 摘自「超派人生」YouTube)

金旋風提到，自己是透過丁特介紹才到Toyz家參與賭局，在第三次賭局時，他已經輸了300萬元，去廁所時發現洗手台有小瓶子，直覺是不是戴了什麼東西，Toyz才會氣勢旺得不可擋；果然在追問下，當場問出他是使用特殊墨水的撲克牌，加上戴著特殊隱形眼鏡，和經紀人周周合作下詐賭。

而在事發當下，Toyz也認了自己詐賭一事，雙方也談妥以600萬賠償金，並簽下保密條約，不會公布影片；金旋風表示如今會公開，是Toyz本人要求，因為他不滿前經紀人周周自稱對詐賭不知情，要證明兩人是「合作」關係。另外，Toyz今（27日）晚也透過臉書發文，預告28日晚上10點會開直播，給所有「鍵盤檢察官」盤問。

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