全球賣座動畫系列電影《冰原歷險記》睽違6年重磅回歸，這次以最受觀眾喜愛的角色之一「獨眼龍巴克」作為主角重出江湖，全新動畫《冰原歷險記：巴克大冒險》延續了冰河英雄們的冒險精神，集合所有深受觀眾喜愛的角色，準備引爆刺激驚險的恐龍大戰，電影以可拉鼠和愛迪這2隻看似手無縛雞之力的黃鼠狼為主角展開故事，他們一開始只是想耍一下叛逆、逃離過度保護自己的姊姊，卻不想無意間回到蠻荒無情的失落世界，而正當他們以為自已再也無法逃出這個危機四伏的史前國度時，同為黃鼠狼的人氣角色「巴克」帥氣登場，拯救他們於危難之中。

曾獲奧斯卡提名，並監製催生《冰原歷險記》系列作品的導演約翰．C．唐金（John C. Donkin）這次對這個角色也有更深度的著墨，表示「巴克是失落世界的守護者，雖然看似放蕩不羈、對自己蠻不在乎，實際上卻拚盡全力地維護著失落世界的和平，他正義感十足，而且忠心耿耿地尊重並且愛著這片狂野、刺激、又自由的土地，因為這裡就像他一樣，是無法令人駕馭而且充滿驚喜的，著實為巴克身上閃閃發光的人物特質，多年來喜愛獨自冒險的巴克一直孤身一人闖蕩於史前叢林之間，然而，現在脫序無俚頭的可拉鼠和愛迪赫然出現，看似打亂了巴克的生活步調，實際上卻悄悄地融化他冰封已久的浪子心，在一次次的冒險犯難中，不知不覺間建立起無堅不摧的深厚友誼」。

該片由《不可能的任務：全面瓦解》賽門佩吉（Simon Pegg）、《脫稿玩家》烏特卡什安邦德卡爾（Utkarsh Ambudkar）以及《樂高旋風忍者：旋風術大師》文森童（Vincent Tong）獻聲配音，為觀眾帶來耳目一新的史前探險之旅，導演也不忘向觀眾打包票：「《冰原歷險記：巴克大冒險》是《冰原歷險記》的外傳續作，這次的故事更好笑、更多刺激動作、更棒的視覺畫面與效果、以及更多你會愛上的全新角色 ！」《冰原歷險記》全系列電影皆已上架Disney＋，在與巴克展開歡樂冒險之旅前，也可以先回到冰河時期重溫這些可愛動物們笑料百出的故事，《冰原歷險記：巴克大冒險》將於明（28日）在Disney＋上線。