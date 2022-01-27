揮別牛年，準備迎接強勢噴發的虎年，遠傳friDay影音獨家跨海邀請《衣袖紅鑲邊》三位主演－李俊昊、李世榮、姜勛與台灣觀眾見面同樂，預計於2022年2月13日舉辦付費會員專屬的《衣袖紅鑲邊－瞬間即永恆》線上直播見面會，台灣獨家僅此一場。

遠傳friDay影音在過年期間推出《黃金漁場Radio Star－衣袖紅鑲邊特輯》及《抓住紅衣袖－新春特輯》兩個特輯節目，也特別企劃「暢看新春影劇 虎哩好運來~開運三重禮」活動，即日起至2月28日，在遠傳friDay影音官網購買90天儲值方案，加碼送30天，還可抽50吋4K電視，付費會員更可以從除夕到大年初六參加好禮天天換活動，包括小米手機、超商禮券、知名的電影周邊。

此外，熱門票房電影《玩命關頭9》、《哥吉拉大戰金剛》、《汪汪隊立大功電影版》，在遠傳friDay影音平台只要銅板價，10元就能看。

春節期間，遠傳friDay影音最新上架電影《惡靈古堡首部曲：拉昆市 搶先版》、漫威宇宙新篇章《永恆族》，以及一系列票房強檔《沙丘》、《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》、《殺手保鑣2》《蠟筆小新: 謎案！天下春日部學喜愛韓劇的朋友，除了可把《衣袖紅鑲邊》戲劇與特輯追好追滿外，平台上的優質韓劇還包含收視模範生的獨家韓劇《Ghost Doctor》。現正跟播中、讓人噴淚又噴飯的《我的魯蛇舅舅》，以及2021收視最火熱的戲劇綜藝《模範計程車》、《黑色太陽》、《某一天》、《機智山村生活》等。

喜歡質感日劇的影迷，則要鎖定獨家跟播日劇《婚活偵探》、《勿說是推理》、《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》高人氣刑事律師劇，以及獨家跟播日劇《契×約─危險的拍檔─》。

大小朋友都喜歡的動漫影音，遠傳friDay影音也準備了熱門鬼滅最新系列《鬼滅之刃 遊郭篇》現正與日本同步跟播中，以及動漫常勝軍之一的《進擊的巨人Final Season》也開始最後一季後半部的跟播。