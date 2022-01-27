蘋果2020年正式與英特爾分手，推出首款基於ARM架構自研的Mac 處理器M1，並在2021年推出效能更為強大的M1 Pro 與 M1 Max、採用台積電5奈米製程，搭載採用全新設計的14吋、16吋MacBook Pro，並獲得市場熱烈迴響，ARM架構的電腦市占率也在蘋果推動下，從2%急拉到8%，也讓誓言要重奪蘋果訂單的英特爾壓力相當大。但根據最新的跑分數據來看，英特爾第12代處理器似乎有扭轉劣勢。

跑分平台 Geekbench 數據顯示，英特爾第 12 代「Core i9-12900HK」處理器、採用Intel 7製程，搭載在MSI 的 GE76 Raider 電腦，與蘋果新款 14 吋 MacBook Pro的表現比較之下，i9-12900HK 單核跑分達1,838 分，多核 12,707 分，皆領先M1 Max，超出幅度落在3.5 ~ 4%。

外媒《Macworld》報導，從測試數據來看，雖然i9-12900HK 效能的確更強，但蘋果採用ARM 架構的優勢也浮現，在測試過程功耗僅達40W 不到，但是i9-12900HK卻是達到100W、甚至一度140W，雙方差距甚大。測試過程中，GE76 Raider除了全程風扇狂轉，大約6小時影片連續播放，與MacBook Pro 的 17 小時的表現也有相當落差。

報導指出，雖然認為英特爾第12代處理器架構讓人印象深刻，但若用更大的能耗換來，在用戶體驗不一定會更好，蘋果預計今年會推出M2晶片，預計也會採用台積電最新一代的先進製程，在GPU效能與能耗管理預計有更好表現，這將給予英特爾更大的壓力。