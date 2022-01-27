2022農曆春節即將到來，富邦媒(8454)旗下momo購物網將於1月28日至2月7日祭出《過年不打烊》活動，全站商品下單不受限，在庫商品更是照常出貨，客服亦將正常服務。

momo並加碼推出應景「迎春樂透彩」趣味遊戲，讓消費者試試新春手氣，免費下注即有機會抱回80萬元獎金。

春節前夕疫情升溫，momo也觀察到站上宅娛樂商機現，近一個月電玩遊戲買氣年增15％，電動麻將桌更較上月同期成長175％。

消費習慣轉移，網購已成為傳統農曆春節年貨置辦重要管道。momo《過年不打烊》精選眾多過年零嘴、休閒電玩、潮流新衣、新鞋新包、開運旺財、伴手禮盒、海鮮肉品等優惠5折起，像是闔家共樂「Nintendo 任天堂」Switch OLED白色主機+遊戲同捆組、應景跳跳虎版「蜜蜂工坊」花/果蜜雙入禮盒、親友歡聚必備飲品「海尼根」箱裝0.0零酒精、新年新內在美「黛安芬」時尚紅軟鋼圈水感動內衣、年後瘦身「船井burner」8週挑戰組等人氣夯品一應俱全。

除此，momo也應景推出趣味滿滿的「迎春樂透彩」，1月29日起至2月5日每位會員每日享有一次免費下注資格，分享好友最多再送一注，只需於活動頁選擇6組幸運號碼即可完成下注，開獎號碼將對應台彩6/49大樂透指定開獎期別(不包含春節促銷獎項之獎號)。momo也不手軟放送新春紅包寵愛會員，1月28日至2月6日每日8個時段開放「整點搶紅包」，最高888 momo幣象徵發發發好運來。

另外，富邦媒亦祭出「簽到賺momo幣」，1月31日至2月6日累計簽到7日還有機會抽中精品CELINE三層包。2月7日前「下單抽SONY手機耳機組」，總市價破2萬的5G智慧型手機Xperia 10 III、降噪真無線耳機大方送，以及「滿額送最高3500」有感回饋。momo電視購物則推出《虎哩發財》迎新春，2月1日起消費不限金額並分享活動頁即有機會帶回「金元寶5錢」豪禮。

春節連假離不開娛樂活動，但時逢防疫關鍵期，刺激又有趣的「電玩遊戲」成歡度年節的好選擇。其中玩法多元的「Nintendo 任天堂」Switch推出新款OLED主機，擁有高畫質高效能為玩家新寵兒，年節期間配上可家庭共樂的瑪利歐系列遊戲，像是瑪利歐高爾夫、超級瑪利歐3D世界+狂怒世界，或是趣味十足的寶可夢RPG遊戲，如寶可夢晶燦鑽石+明亮珍珠遊戲同捆包、即將上市的寶可夢傳說阿爾宙斯等，無論單人獨樂或親友共遊都能滿足。

說到年節娛樂當然不能少了通霄摸麻將，近年可折疊或mini款的「電動麻將桌」融入消費者都市生活中，加上現代人重視生活儀式感，白色、木紋色、玫瑰金色等「質感色系」商品更讓人愛不釋手。momo站上電動麻將桌熱銷價格帶約落在2~3萬元，人氣商品如玫瑰金色「東方不敗」子彈列車三代電動麻將桌，內建紫外線殺菌功能為健康把關，另外像是「商密特」折疊款T550過山麻將機，雪貂白、瑪瑙棕等共4色可選，獨家再送麻將桌專用崁燈。