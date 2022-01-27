美國「有線電視新聞網」（CNN）27日表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國和歐洲盟友準備將其踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）；此舉動被部分分析家稱為「核選項」（nuclear option），因為這不僅將導致俄羅斯經濟遭受嚴重破壞，也會讓以美國和德國為首的西方國家損失慘重。

根據報導，美國和歐洲盟友正準備發動一系列的制裁，嚇阻俄羅斯入侵烏克蘭，其中有一項措施特別令克里姆林宮「感到恐懼」，那就是將該國踢出SWIFT，使其無法利用該安全網路進行金融活動，成為國際經濟中的孤島。

CNN指出，目前有超過1.1萬家金融機構透過SWIFT進行資金流動，且沒有各國公認的替代方案，是全球金融往來的重要管道。伊朗2012年就曾在歐盟針對其核子計畫的制裁下遭逐出SWIFT，估計因此損失近50%的石油出口收入與30%的對外貿易。

獨立智庫「芬蘭國際事務研究所」（Finnish Institute of International Affairs）客座研究員夏吉納（Maria Shagina）指出，若俄羅斯銀行被禁止使用SWIFT管道，將導致該國國際交易遭到終止、引發貨幣波動及大規模資金外流；俄羅斯前財政部長古德林（Alexei Kudrin）則曾於2014年估計，如果被逐出SWIFT，該國整體經濟將直接萎縮達5%。

不過CNN承認，歐美各國也會因此受到影響，尤其是美國和德國，因為這兩國銀行是與俄羅斯銀行互動最頻繁的SWIFT使用者；另外，俄羅斯上議院副議長朱拉里夫（Nikolai Zhuravlev）已宣布，若該國被排除在SWIFT之外，也將停止對歐洲運送石油、天然氣、金屬等重要資源，導致其遭受嚴重損失。