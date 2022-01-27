騎士檢舉轎車超線 網怒「都是三寶」：拿手機拍就沒錯？（取自臉書「爆料公社二社」）

檢舉違規沒想到自己反被檢舉！1名機車騎士日前等紅燈時撞見右方轎車違規超出停止線，拍下影片準備檢舉，沒想到影片曝光，騎士竟然是自行拿手機拍下、而非行車紀錄器，網友看到後留言「一個影片，兩個違規」、「這是⋯爆料自己嗎」、「1000元檢舉1800元的」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發表1則影片，影片是1名機車騎士在等紅燈時撞見右邊1輛轎車超出停止線，甚至以行駛超過機車等候區，整輛車開到停止線外，就是為了想綠燈時立即右轉，該騎士當下發現後馬上拿出手機拍下，事後上傳PO文罵「我沒想到台北也有這種駕駛」。

不過影片曝光後，原以為網友們會紛紛撻伐轎車違規，但多數網友卻反過來稱機車騎士「等紅燈拿手機」同樣違規，留言說「一個影片，兩個違規」、「果然是個正直的男人，連自己違規都不放過」、「三寶根本台北特產啊，影片中就有兩個」、「1000元檢舉1800元的」、「以為拿手機不會被噴結果還是被噴的故事」、「欸你用手機不也是違規嗎」、「我不許你這樣說自己」、「這是⋯爆料自己嗎」、「你自己也在用手機啊，裝行車紀錄器沒人會說你什麼」。

不過原PO事後發文在澄清影片拍攝者並非本人，許多網友在留言處有不理性的發言，原PO說「已截圖請律師處理，並請任何進行謾罵性留言的人在2天內收回，不然本人就先謝過各位送的新年紅包」。