民進黨屏東縣長初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選，展開新一輪明爭暗鬥。而據最新民調結果顯示，莊瑞雄以54.2%的看好度，領先周春米的25.6%以及鍾佳濱的19.6%。在政黨看好度部分，民進黨以91.4的看好度，壓倒性超過國民黨5.6%。

民進黨立委鍾佳濱（左至右）、周春米及莊瑞雄有意爭取屏東縣長黨內提名，但初選階段暗潮洶湧。（圖/資料照，林和生攝）

民進黨屏東縣長初選白熱化，表態角逐初選的綠委莊瑞雄，日前暗指黨籍立委周春米與國民黨地方派系勾結，是與魔鬼共舞，遭地方基層強烈反彈後，莊則回應，該道歉的是國民黨主席朱立倫，以及利用國民黨地方勢力進入民進黨初選的人。

媒體《NOWnews今日新聞》25日起就對此發起網路投票民調，以「屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內有意爭取參選者眾，您看好誰出線？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月25日至27日，截至27日晚間22時20分止，莊瑞雄以54.25%的看好度，領先周春米的25.61%以及鍾佳濱的19.65%。「不知道/沒意見者」則為0.48%。

民調也詢問，您認為下屆屏東縣長會由哪個政黨勝選？結果顯示，「一定還是民進黨」以91.47%的看好度，壓倒性超過「輪到國民黨」的5.64%，「不知道/沒意見者」則為2.16%。

相較於綠營初選吵成一團，藍營方面，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩日前在黨內中央委員選舉中，屏東100張黨代表選票，柯志恩拿下91票，這也讓地方勸進參選屏東縣長聲浪再起。國民黨立委曾銘宗昨表示，柯志恩各方面條件非常好，與屏東淵源頗深，其父親柯文福就曾任兩屆屏東縣長，相信選民接受度會很高。