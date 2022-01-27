台達電宣布，為了簡化組織架構，將百分之百持有的墨西哥轉投資公司Delta Electronics International Mexico S.A. DE C.V.（簡稱為DEIL-MX）與因為多年前併購Eltek而取得、目前同樣由台達電百分之百持有的轉投資公司Eltekenergy International Mexico合併，合併後DEIL-MX為存續公司，Eltekenergy International Mexico為消滅公司，不會影響台達電的每股淨值及每股盈餘。

台達電進一步指出，存續公司DEL-MX以發行新股取得與其面額等值的消滅公司股本，以存續公司新股作為對價，無資金需求，存續公司概括承受消滅公司帳列資產、負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。

DEIL-MX負責台達電工業自動化產品及通訊設備用電源管理系統銷售，被消滅的Eltekenergy International Mexico則經營電源供應器等銷售業務。