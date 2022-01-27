警方查扣到犯案工具、安非他命等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台南一名吳姓男子，日前看到一則臉書廣告宣稱可快速賺錢，急需用錢的吳男與對方聯繫後，對方聲稱是賣腎賺錢，開價一顆50萬。吳男北上面試，卻遭多名男子控制囚禁，要求他提供銀行帳戶及密碼，不從就毆打虐待。吳男趁到銀行辦理變更密碼時，偷偷塞字條向行員求救，警方才將他救出，並循線逮捕10多名嫌犯到案。

大安分局新生南路派出所14日銀行通報，指有男子遞紙條向行員求救，警方立即趕赴現場，發現吳男神情緊張，表示擔心歹徒在附近把風，要求警方將他上銬帶進警車，以騙過歹徒脫困。

吳男向警方表示，他在臉書上看到廣告聲稱可快速賺錢，賣一顆腎可賺50萬元，但洽談過程中對方說賣腎風險太高，有另一個賺錢的管道，但需要他交出帳戶。吳男說，他因急需用錢，便搭車北上面談，沒想到抵達現場立即被多名男子控制，並被帶到出租套房囚禁，期間更遭到毆打，威脅他變更帳戶密碼供犯嫌使用。

警方研判，這是詐騙集團為取得人頭帳戶的犯罪手法，立即調閱監視器畫面組成專案小組偵辦，先到大安區旅店逮捕到自稱是竹聯幫份子的林姓男子等人，再到新北市民宿查獲其他共犯，並查扣到犯案工具、安非他命等贓證物。全案訊後，依妨害自由、傷害、毒品及詐欺等罪嫌移送法辦。

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