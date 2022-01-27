伴侶之間是否該各付各的（AA制），各有擁護者，而一名女網友好奇發文，她和男友都還是學生，但每次上旅館時，男友總一次不漏的向她平分房錢與保險套錢，讓她好奇發問網友的意見。

「大家開房間的錢會go dutch嗎？」女網友在爆料公社App匿名公社發文，她與男友都是學生，而兩人一周發生性關係2次，若去旅館開房間一次要花500元，但男友每次都一毛不差要求她付一半，也就是「250元」。

女網友困惑，雖然雙方都還是學生，但她還是會覺得男友好小氣，連這個都要斤斤計較，就連保險套的費用也是雙方一人出一半，她好奇發問，「會平分開房錢的情侶多不多？」

女網友困惑男友什麼都要AA制。（翻攝爆料公社App）

文章發布在網路上後，部分網友回應，「重點500的房錢是一般小旅社吧！這樣還AA?找個帶妳上的了摩鐵、吃的了好料的男人吧」、「客家人打炮嗎！這麼省」、「無法接受，開房錢付不出來，打什麼炮，沒錢用十姑娘就好」、「哈哈哈 這男的太遜了」、「套套還要一人一半真是笑死人」、「沒錢，就叫他不要打砲了 什麼都要AA 這樣以後妳還有未來嗎」。

還有網友指出，不是不願意一人負擔一半，他願意用別的方式，例如請客或買禮物替代，如果另一半逼迫開房要付一半，真的一點情趣也沒，「我會請他自己嚕牆壁，嚕完滾遠一點」。