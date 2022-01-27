立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在接受立陶宛電台採訪時，再次建議「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania)的中文應該有所修改。他說「英文和中文名字出現差異是不好的」。

立陶宛媒體「15分鐘」(15min.lt)報導，瑙塞達說：「今天我們遇到的情況是，台灣代表處的名稱在立陶宛語、英語和中文有差異，先不論其他，我們至少應該先改正那些顯而易見的事情。」

「不管是什麼性質的組織，無論是公司還是代表處，如果因為不同語言的翻譯不同，就造成完全不必要的問題和不必要的糾紛，這是很沒意義的。我認為我們可以先做到名稱都相符這件事。」

瑙塞達強調：「台灣代表處的中文名稱，已成為與中國發生衝突的關鍵因素，政府的決策沒有得到適當的協調，也沒有充分評估中國的可能反應。….今天它給立陶宛一部分企業造成了確實的損失，這是不應該的事情。…..在立陶宛語中，該機構的正式名稱是台灣的代表處。英文名是Taiwanese Representative Office，可譯為台灣的代表處或台灣人代表處。」

東歐研究所-中國情勢分析師波魯塔(Raigirdas Boruta)說：「社會主義中國將民主制度的台灣，視為國家的一部分，一直試圖在國際上孤立台灣。在標牌上修改中文名稱是一種手段，北京可能會稍微肯定，但不會就此滿意，因為這個機構仍然是一個區別。但從語言學的角度來看，這樣的解決方案很合乎邏輯，但很難期待根本性的變化。將其重命名為『台灣人』，仍意味著著改變現狀，這是中國大陸不喜歡的。」

立陶宛總統外交事務顧問斯凱斯吉里特（Asta Skaisgirytė）表示，立陶宛在台灣駐維爾紐斯代表處的名稱上犯了一個錯誤，所以下一步必須非常深思熟慮，最重要的是，要減輕國家經濟的傷害。改名可能是緩解緊張局勢的一種方式，但還需要評估事後的其他結果。