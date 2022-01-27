大馬尼拉地區近來出現吉普尼司機在車上裝設手機、麥克風和藍牙喇叭

，讓乘客在車廂裡高歌，引來網友質疑，司機和乘客是否忘了戴著口罩仍有可能傳播COVID-19病毒。

吉普尼（Jeepney）外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的公共交通工具之一。

網友納提維達（Scarlet Natividad）4日與一群友人在馬尼拉市搭乘吉普尼時，發現車廂裡手機、麥克風、藍牙喇叭等一應俱全，等於一座小型卡拉OK。她的友人尼克斯（Niks）見狀表示想高歌一曲，司機立刻毫不遲疑地把麥克風遞給他。

從臉書上傳影片可以看到，吉普尼車廂內坐著十多名乘客，並未保持社交距離。尼克斯高歌時，乘客掌聲和歡呼不斷，氣氛歡樂。

菲律賓星報（Philippine Star）臉書粉絲專頁昨天上傳這段影片後，獲網友瘋傳分享，截至今晚9時有81.4萬次觀看、逾4.2萬人按讚。多數網友的按讚表情是大笑，還有網友稱讚司機巧思，表示這樣一來，「塞車時乘客就不無聊了」。

不過，在社群媒體平台Reddit上，網友顯然對這個創意不太買單。

有網友寫道：「等等，在可透過接觸傳播的病毒大流行期間，我不確定這是否安全。」另一名網友說：「大家似乎忘了即使你戴著口罩，仍然有可能傳播病毒。」

事實上，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株持續傳播下，馬尼拉都會區正執行「沒打疫苗不准搭公共交通工具」的政策。

菲國衛生部今天表示，菲律賓基因體中心（PGC）又發現618例感染Omicron變異株的病患，累計發現1153個Omicron病例。這批677份COVID-19檢驗樣本中，近91.29%病例都感染Omicron變異株。

菲律賓今天通報新增1萬8191例COVID-19確診、74人不治，累計確診病例達349萬3447例、5萬3736人病逝，陽性率自半個月前的47.9%下降到35.2%。（編輯：韋樞）1110127