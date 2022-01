日本天團「嵐」(ARASHI)最新影像作品《This is 嵐 LIVE 2020.12.31》新年銷售開紅盤,一舉在Oricon公信榜DVD、藍光、DVD&藍光3類別週榜同時奪冠,成為他們連續第12張3冠王的影像作品。DVD&藍光首週累計銷售達63.7萬張,締造9年連續首週銷破50萬張的冠軍紀錄,再次超越自我。

松本潤近日到相葉雅紀個人綜藝擔任嘉賓,節目開播第10年終於達成「嵐」全員出席。這天2人合體到山上挖山藥,松本被搞笑藝人澤部佑問到喜歡吃什麼炸物,松本驚人回答幾乎不吃,相葉也附和沒看過他吃炸物。隨後松本讓大家猜他唯一會吃的炸物是什麼,相葉提示道:「大家覺得是什麼?松本本人可是比他的形象更可愛100倍呢!」當答案「奶油蟹肉可樂餅」被猜出來之後,相葉也掩不住笑容直呼「很可愛吧!真的是很可愛呢」。

《This is 嵐 LIVE 2020.12.31》是「嵐」首次線上直播演唱會,同時也是休團前最後1場演出。「嵐」演唱他們無數首的經典單曲及最新專輯《This is 嵐》中的收錄曲。演出中還安排事前與粉絲共同準備的參加型企劃、虛實交錯的延展實境技術、粉絲即時交流等各種線上演唱會必備要素,完成了這場充滿感動、集大成的最終演出。本次DVD及藍光初回版還追加收錄幕後影像「This is 嵐 LIVE behind the scenes – 5人的景色」,捕捉5位成員準備最後演唱會的身影,以及演唱會結束後的模樣。台壓版週五(28日)正式發行。