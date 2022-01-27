每年過年祭祖拜神時，都要準備水果供奉，但要供奉的水果究竟要怎麼挑選？有哪些禁忌與習俗？《Social Lab社群實驗室》統計出代表吉祥的水果有橘子、蘋果、鳳梨、香蕉、柚子，而禁忌水果則是番茄、芭樂、葡萄、釋迦、檸檬。

農曆新年就快到來，除了除夕大掃除以及採買年貨，整個過年的祭拜日程可以說是相當豐富，包括除夕祭祖、初一初九拜天公、初四迎神等，因此許多人會煩惱該如何挑選祭拜的水果，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「過年拜拜水果」話題的網路聲量表現，統計出過年拜拜五大吉利水果、五大禁忌水果的網路聲量排行，供大家做參考。

過年拜拜 TOP 5 吉利水果網路聲量排行。（圖／翻攝自社群實驗室）

觀察網友熱議的過年祭拜水果，可看出大部分人都還是用諧音挑選代表吉祥的水果，像是橘子用來祈求新的一年「大吉大利」，蘋果則有「平平安安」的含義，兩大水果深受民眾歡迎，除此之外，有「好運旺旺來」含義的鳳梨、「招財招好運」的香蕉，以及「保佑平安」的柚子，也是許多人春節拜拜必備水果，但有網友好心提醒：「香蕉、鳳梨過年可拜，但要記得中元普渡千萬不要拜」。

過年拜拜 TOP 5 禁忌水果網路聲量排行。（圖／翻攝自社群實驗室）

而過年拜拜的禁忌水果，其中蕃茄這類「多籽水果」，容易有排泄、消化等對神明有不敬之意的聯想，所以習俗中是不能祭拜的，而許多民眾也會因「諧音」關係，避免使用芭樂及葡萄祭祀神明，以免新的一年「希望都成芭樂票、空頭支票」及「好運逃（萄）跑」；另外，釋迦因形狀外觀酷似釋迦摩尼佛的頭部、檸檬則因酸澀難以下嚥，因此被部分民眾認為不適合當作供品，以避免對神明不敬。