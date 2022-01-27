太平洋網球發展基金會在台北市網球中心舉辦第2屆「星星知我心網球訓練營」，12位學員歷經一週集訓，27日進行結訓典禮，基金會董事劉虹蘭與中華民國網球協會代理秘書長王凌華親臨現場勉勵學員，也針對表現優異之學員頒發獎品，訓練營總教練楊宗樺則不忘提醒學員注重各項環節，無論是熱身、訓練，或是比賽，「只有在練球的時候清楚要的方向，比賽中才能落實。」

去年曾參加暑期訓練營的舊生本次擔任小隊長，帶領小隊在訓練和日常生活中積極爭取積分，挑戰「最佳星戰隊」之最高榮譽，主辦單位特別頒發「星情獎」予四位隊長，感謝隊長在營隊期間發揮個人領導能力與影響力，並且率領隊員在餐敘晚宴上勇敢表達自我，上台發表訓練心得。

目前就讀花蓮縣太昌國小的柯雨岑第二次報名參加訓練營，並擔任隊長，最終率領團隊成員在「最佳星戰隊」積分排行勇奪第1，每人成功抱走1箱Dunlop澳網全新比賽用球，柯雨岑笑說：「很開心我們的隊伍拿到了第1名，因爲我們都會互相討論，彼此鼓勵，讓對方變得更好。」

為鼓勵學員勇敢逐夢，在訓練中進步與成長，主辦單位要求學員在每天的晚自習撰寫訓練日誌，除了紀錄當日所學、檢討個人表現，更特別舉辦「我的訓練日記」贈獎活動，根據日記內容決定的「星聲獎」，得獎學員同樣可獲一箱全新比賽用球。