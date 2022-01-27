中職樂天女孩陳伊（伊伊）為女團「伊梓帆」的成員之一，因擁有甜美虎牙與活潑開朗的形象，獲得「甜心虎牙」的封號，擁有一票死忠粉絲，她也時常在社群平台分享辣照，讓粉絲一飽眼福，日前她搭上《華燈初上》風潮，扮成「媽媽桑」，超火辣造成讓粉絲都陷入瘋狂。

伊伊日前在IG發文曬照，只見她身穿黑色碎花洋裝，戴著復古珍珠項鍊，頭髮也梳成半屏山，一秒成為上個年代的「媽媽桑」，由於洋裝大開深V，伊伊豐滿的上圍藏都藏不住，一條深邃事業線直接見客，激短的裙長更是讓性感腿根一覽無遺，修長美腿一抬隨時都要走光。

伊伊也在文內問道：「你們覺得像Aiko（愛子）還是Hana（花子）呢？」貼文曝光後，吸引1.3萬人按讚，不少網友紛紛激動直呼，「這個腿」、「差點認不出來！」、「這麼美膩」、「超美誒很會拍」、「腿無敵欸」、「超美又可愛」、「真的太美了」。

事實上，伊伊因為甜美長相和火辣身材形成超大反差，圈了不少粉絲，她不僅時常在社群平台曬出出遊、工作等美照，還不時PO出泳裝福利照，讓她的人氣不斷攀高，如今已經超過51萬人追蹤。