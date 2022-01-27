變種病毒Omicron入侵，國內疫情升溫，各產業紛紛提高警覺，減少群聚。疫情爆發兩年，防疫保單陸續已到期，兆豐產險在元月份推出，防疫險及疫苗險二合一的方案，隔離2.5萬元、確診5萬元以及疫苗風險的保障，消費者不必自己東拼西湊且網路投保零接觸，網路投保保費只要672元。據兆豐產險統計，該「雙拼保單」已熱銷超過5萬件。

年節將近，防疫保單買氣爆量，自Omicron疫情爆發後，第三劑施打潮湧現，兆豐保險「防疫兆護」雙拼保單已熱銷超過5萬件，而網路投保件數佔比超過7成，可見隨著疫情變化，民眾偏好更完整的保單內容，選擇疫苗及防疫的雙效保護，一次購足。

兆豐產險表示，兆豐產「防疫兆護」是專為國人設計最符合民眾需求的雙拼保單，涵蓋五大保障，一、「隔離補償費用」：定額給付2.5萬元；二、「確診定額給付」：5萬元；三、疫苗不良事件「住院日額保險金」：每日保險金2千元，最高給付45日，若入住負壓隔離病房或加護病房則加倍給付；四、「住院日額增額保險金」，住滿三天就給付1萬元；五、「殯葬費用保險金」：30萬元，接種疫苗28內之不良事件導致身故理賠；且疫苗保障不限接種劑數，更保障衛福部核准之疫苗種類。

兆豐產險也表示，網路投保快速又方便，有部分民眾前因未注意保單生效日期，打疫苗當天才投保，導致該劑施打後出現的狀況不在保障範圍內，無法獲得理賠，兆豐保險提醒，網路投保今日投保隔日生效，若預計施打疫苗，務必在前一天完成線上投保，才享有應有的保障。

在農曆年9天連假，兆豐產險表示，該公司網路投保24小時不打烊，智能客服也隨時在線服務，民眾可安心規劃防疫保險。