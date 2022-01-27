（取自韓國瑜臉書）

韓國瑜自2021年2月20日開始推出「韓先生來敲門」系列影片，他今（27）晚也宣布下一步計畫，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，挖掘出更多溫暖善良的故事。

韓國瑜自2021年2月20日開始推出「韓先生來敲門」系列影片，主要的目的是要敲開所有庶民溫暖良善的大門，疑聚各種溫暖良善的力量，讓一支一支、一點一滴的微光，變成巨大的太陽，至今已經敲開了21扇良善的大門，

韓國瑜今晚在臉書也宣布下一步計畫，新的一年，他將持續這樣的探訪，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，不論身處於台灣的哪個角落，都能藉由韓先生來敲門，挖掘出更多溫暖善良的故事。

韓國瑜也向好朋友問候晚安！他表示，馬上就要過年了，先在這裡跟大家拜個早年，感謝大家一路以來對「韓先生來敲門」系列影片與書籍的支持，他也有幾個消息想跟各位分享。

韓國瑜指出，他將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。這場讀書會不需要盛裝出席，不論是在市場裡、廟宇前，只要有意願，一起從一本書出發，一同分享發生在身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。

韓國瑜也預祝大家春節平安快樂，「也期待過年後，你我能在台灣的一角相見！」