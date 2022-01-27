台北市副市長黃珊珊27日晚間前往忠孝東路稽查公安，查獲1名違反居家檢疫規定外出民眾違規上酒吧。(翻攝畫面)

台北市副市長黃珊珊27日晚間帶隊前往忠孝東路稽查。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

即將迎接虎年，台北市副市長黃珊珊27日晚間前往忠孝東路稽查公安，查獲1名違反居家檢疫規定外出民眾違規上酒吧，交由北市衛生局帶回，後續將依法開罰。

黃珊珊在年前帶隊前往忠孝東路針對治安、公共安全、防疫聯合稽查，發現1名正在居家檢疫自主健康管理期間，第3個7天依規定不能到公共場所，卻違規上酒吧，隨即交給衛生局處理。

她指出，由於業者只看得到消費者疫苗證明，沒辦法判斷是否還在檢疫期間，這是個人行為，要由民眾自行負責。

外界質疑中央規定進入八大場所要看小黃卡，有很多業者便宜行事沒有沒遵守，黃珊珊表示，臨檢到目前為止業者都有確實執行，台北市夜店跟酒店應該不敢冒這個險，目前為止沒有發現嚴重違規情況。

另外，市府已發出數千通細胞簡訊，提醒收到簡訊的民眾盡快採檢，黃珊珊說，還未接到有陽性通知，但昨天足跡比較多，市府會在控制範圍，能查到的都會逐一去查。

台北市副市長黃珊珊。（摘自黃珊珊臉書）

黃珊珊帶隊稽查酒吧，當場查獲一名居檢者違規外出。(翻攝畫面)

黃珊珊帶隊稽查酒吧，當場查獲一名居檢者違規外出。(翻攝畫面)