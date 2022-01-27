前高雄市長韓國瑜最新近況曝光！今(27日)晚間在臉書發文，PO出和國民黨主席朱立倫、前黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康的新年聚餐照片。並寫下「美好的夜晚！祝福大家新年快樂！」，並喊話「人心齊，泰山移」。

前高雄市長韓國瑜。（圖／中時資料照）

據悉，2周前由朱立倫邀請江啟臣、韓國瑜、趙少康共餐，今天輪到韓國瑜當主揪，晚間大家共餐2個小時，彼此閒話家常，聯絡感情，氣氛熱絡，接下來依序由趙少康、江啟臣約吃飯，預計年後會在相約。

朱立倫在臉書寫到「美好的夜晚，新年恭喜！」，韓國瑜除了祝福大家新年快樂外，還提到「人心齊、泰山移」，趙少康也說，今晚承蒙韓國瑜做東，邀集大家共餐，席間相談甚歡，下次由他來請大家聚餐。

江啟臣則說，越是遇到挫折，就更是需要團結，蔣經國曾說「共同甘苦，共同奮鬥」，同志們，莫灰心，我在團結在，你心是我心；新的一年，我們一起前行，國民黨加油，並強調四人一條心，齊力可斷金。

黨內人士說，國民黨歷經公投、補選、罷免案士氣低落，4個人在農曆春節前聚會，共同在10點半在臉書發文，展現團結意味，希望新的一年，國民黨能振作起來，表達元氣與衝勁。

美好的夜晚！ 祝福大家新年快樂！ #人心齊 #泰山移 由韓國瑜發佈於 2022年1月27日 星期四

美好的夜晚！ 新年恭喜！ 由朱立倫發佈於 2022年1月27日 星期四