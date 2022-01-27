騎士雨天摔車起身「箭步滑壘」閃過貨車 1秒之差就遭輾（取自臉書「爆廢公社」）

年輕人這敏捷力讓他逃過一死！1名騎士雨天在路上摔車，倒地後他迅速起身逃到道路旁，後方貨車則幾乎與他擦身而過，下秒貨車即輾過機車，而騎士逃過一劫，快速反應力與敏捷步伐讓網友看傻眼；據悉事發地點在馬來西亞，影片一度在當地瘋傳，網友留言「成龍接班人」、「反應超好」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1則影片，影片中1名騎士疑似因天雨路滑在馬路摔車，只見騎士摔落後趕忙起身直接從內車道衝向外車到，最後以跪姿跌在地上，而後方大貨車則幾乎與騎士「擦身而過」，要是騎士慢一點起身逃離，恐怕就已命喪輪下。

騎士雨天在路上摔車，倒地後他迅速起身逃到道路旁，後方貨車則幾乎與他擦身而過，下1秒貨車即輾過機車，騎車快速的反應力與敏捷步伐讓網友看傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中還可以見到機車倒地後遭騎士拋下，最後慘被貨車輾過，而騎士驚險逃生後才緩緩站起身，臉上露出驚魂未甫的神情；原PO發文說「太驚險！反應要是再慢一點點，後果真的是…」；不過影片中是右駕區域，事件發生地疑似在馬來西亞，驚悚影片吸引上千人點讚、破千則留言。

其他網友留言「所以身體反應跟運動能力很重要」、「我覺得司機才差點尿褲子」、「這真的反應超好耶，摔車都不會傻眼停頓一下」、「這根本就成龍接班人了」、「生死一瞬間」、「怕死的我，把敏捷都點滿就對了」、「真的好驚險 ，平安就好，好嚇人」、「心臟漏了好幾拍」。