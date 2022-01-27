海灣（3252）國際集團斥資20億元打造、位於台中大坑風景區的海灣樂世界「HiONE啵比星球」，目前是亞洲最大的親子寵物樂園，今年春節前夕正式開幕營運。為搶攻即將到來的春節長假親子遊商機，自國外引進超過50餘隻等比例的擬真恐龍吸客，預期2月份可吸引超過20萬的入園人潮、創造1億元的旅遊商機。

海灣國際董事長劉至誠表示，占地2萬坪的HiONE啵比星球寵物樂園，砸重金改造成為亞洲最大的親子寵物樂園。去年暑假試營運期間，入園遊客以年輕情侶檔居多，今年春節前夕正式開幕，為了增加話題性、同時擴大客層，首檔大型活動因此引進數百隻擬真恐龍吸客；今年暑假還將推出「夜間探索恐龍」，遊客可以使用VR射擊恐龍。

海灣國際集團旗下除了台中海灣樂世界「HiONE啵比星球」外，還擁有台北深坑海灣假日酒店、台中海灣藝術酒店、中科后豐會館、中科大飯店、新幹線花園酒店等5間連鎖飯店。

劉至誠表示，去年受疫情衝擊，全台飯店業績大受影響，海灣藝術酒店與海灣假日飯店因此轉型為防疫旅館，總客房數約600間，今年不僅春節期間客滿，甚至已經預約客滿到3月底，為海灣挹注穩定的營收貢獻。

以去年12月營收0.65億元為例，約有七成來自防疫旅館的營收貢獻，挹注海灣2021年整體營收4.51億元，逆勢成長58.91％；海灣2021年前三季EPS0.26元，較2020年同期轉虧為盈。

談到海灣國際在營建與飯店的投資布局時，劉至誠表示，海灣國際在台中沙鹿、梧棲共擁有約1.5萬坪的建地，眼看政府持續打房，海灣的營建事業將暫緩推案；而位於台中梧棲區的「希爾頓花園飯店」籌備案，土地已經申請變更為飯店用途，惟疫情期間飯店經營不易，因此，飯店投資同樣也將暫緩推動。

劉至誠強調，海灣未來將把營運重心，擺在全力衝刺HiONE啵比星球寵物樂園，2022年園區營收目標將挑戰8億元。