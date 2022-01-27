九天春節連續假期即將到來，許多民眾因疫情考量而僅安排返鄉探親或近郊走春，千萬勿因距離近、路途短而忽視旅途中的風險，和泰產險建議可透過投保國內旅平險來增加旅程間保障。

和泰產險表示，旅平險主要針對旅途中意外事故造成的死亡、失能與傷害醫療進行理賠，搭乘大眾運輸交通工具不幸發生車禍、觀光散步時不慎跌倒受傷，或騎腳踏車意外摔車等皆屬於旅平險的保障範疇。該公司線上投保網的「樂活輕鬆遊」旅平險方案為例，還可增加額外個人責任保險，當不慎弄壞紀念品店或飯店民宿的物品設備時，也可透過保險來分攤賠償責任。

以三天兩夜的國內行程為例，最低保費僅需約65元，便能獲得意外身故或失能200萬元、傷害醫療保險金實支實付10萬元及最高3萬元個人責任的保障。

和泰產險表示，若民眾是以租賃汽車或機車代步，則可改選擇「租車旅遊趣」旅平險方案，以三天兩夜的行程，投保保障型，每日保費僅需約75元，便可獲得駕駛他人汽車車體損失責任保險金2萬元的保障，租車時若不慎發生交通事故，導致所駕駛之租賃車輛受損而依法應負賠償責任時，「駕駛他人汽車車體損失責任保險金」即可補償保戶維修費用的損失，且無須負擔自負額。

透過網路保旅平24小時不打烊，和泰產險表示，民眾僅需動動手指3分鐘簡單試算，最晚出發前1小時完成投保，即可獲得保障。不過如需幫配偶、父母多人投保，則須提早5個工作日完成投保作業。

和泰產險說，該公司網路投保旅平險網頁全新改版，帶給保戶更加便捷的服務體驗，並推出新一季的網路投保活動「汰舊換新全新出擊」，即日起至3月31日，不限險種完成投保者享好禮2重抽，投保次月抽30名超商1000元虛擬商品卡，季活動結束抽Apple Watch Series 7，活動期間內成為新會員還可以加碼抽咖啡兌換券。