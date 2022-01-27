資深男星澎恰恰為了拍電影，投資失利積欠2.4億元龐大債款，所幸前段時間有貴人「林董」林秉文跳出來喊話幫忙，也坦言目前已賺了3千多萬元，會更積極攢錢，盡快把欠款還給債主；但有債主打臉澎恰恰，稱當初幫忙他簽出多張空白支票，作為欠款抵押，沒想到澎恰恰在2張填上200給他人，直到債主找上門他才發現，傳訊息聯繫又被封鎖，讓他不得不公開。

澎恰恰欠下巨債，已經宣布破產一年多，他曾在臉書直播中透露，每天拿起手機看到得都是謾罵他的訊息，但還是盡力籌錢，更以自身慘況提醒大眾「借錢輕鬆、還錢很恐怖」；而在林秉文出面表示願意幫忙他之後，澎恰恰也有持續接代言、商演或拍影片，前後已存了3千多萬元，雖然離龐大債款還有很遙遠距離，但林秉文替澎恰恰說話，希望債主們能有點道義，讓他好好賺錢還債。

不過，根據《Nownews今日新聞》報導指出，今（27）日有一名吳姓男子出面控訴，當初為了挺澎恰恰簽下近20張空白支票給對方做保證，沒想到卻被拿去外面借錢，在他給的其中2張支票寫上200萬元，之後再跳票，最近債主找上門討債，讓吳男傻眼又無奈。

目前吳男已委任律師處理，但他最氣不過的是，每一回澎恰恰都說會處理，接著就不聞不問，甚至直接封鎖債主，無法聯絡上本人；而現在澎恰恰債務由林秉文處理，但林秉文對此則回應，該項債務不屬於允諾還款範圍，吳男要提告的話一切依法院判決處理。