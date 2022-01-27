不少中文系學生最大的噩夢，就是被周圍的人當字典，以及被認定「中文一定很好」。而一名女網友表示，她的男友是中文系，因此她遇上不會寫的字就會請教男友，沒想到，她日前卻因問字而被男友分手。文章一發布，立刻引起網路轟動。

女網友在論壇《Dcard》感情板分享，她的男友讀中文系，而近期她沉迷手機遊戲「砰砰法師」，她與朋友討論「砰」的讀音爭執不休，她認為是「ㄆㄥˋ」，朋友則堅持是「ㄆㄥ」，因此她便決定向男友求證。

原PO表示，沒想到男友一收到訊息理智線瞬間斷裂，男友還立刻表示，「講幾次了，我是中文系不是字典系，不要每次有字不會唸就跑來問我可以嗎」，她解釋自己忘記了，但男友則更生氣，認為是明知故犯。

原PO指出，她起初認為男友所言「不要把他當字典」只是玩笑，所以才持續詢問，沒想到男友竟真的生氣，還在情緒激動之下要求和她分手，讓她感到相當困惑，也自嘲詢問眾網友，「問個字就分手很正常嗎？」

女網友好奇「砰」怎麼唸就詢問中文系男友，結果惹怒對方，還繼續問對方羊叫聲的「ㄇㄟ」怎麼寫。（翻攝自Dcard）

女網友最後跟中文系男友分手。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友留言回應，「笑死，有夠白目XD問個字就分手我不知道正不正常，但我知道妳被甩很正常，而且妳也不會理解對方為什麼提分手」、「妳講話很令人反感」、「你分手系？」、「你是真的白目 還是那種沒自覺的白目」。

自稱原PO男友的網友也現身回應。（翻攝自Dcard）

還有不少網友認為原PO的文章是反串，對此，一名自稱是原PO前男友的網友現身回應表示，兩人確實已經分手，且文章不是反串，而女友的聊天方式一直都那樣，至於部分網友抨擊他太神經質，他則認為每個人的底線都不同，且兩人已不是第一次分手。