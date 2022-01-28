東海大學27日在路思義教堂舉行新、舊任校長交接典禮，由前台灣師範大學校長張國恩接任第10任校長，他在致詞時表示，將打造東海邁向「未來大學」的目標前進，要翻轉教育，以學生為中心，讓學生適性發展、自主學習並具有高度競爭力。

交接典禮貴賓雲集，由東海大學董事長吳清邁擔任監交人，卸任王茂駿校長將印信交給新任校長張國恩，台中市副市長令狐榮達、前立法院長王金平、前教育部長吳清基、前交通部長葉匡時及前中央研究院院長王汎森及22所高中校長等人與會觀禮。吳清邁致詞時感謝王茂駿在6年來的付出，讓學校穩健前行，並期盼張國恩能提升國際化，共同面對少子化衝擊，創造東海榮耀。

王茂駿感性地致詞表示，他人生中的學術生涯是從東海開始，重回母校服務又走過2200多個日子，感謝行政團隊、教職員生、校友以及董事會、婦女會等攜手同行，開創許多傲人成果，並期許母校東海大學，在新任校長的帶領下持續進步、永續發展。

張國恩則指出，他接任後，將打造東海邁向「未來大學」的目標前進，要翻轉教育、以學生為中心，讓學生適性發展、自主學習並具有高度競爭力。他並表示，將整合引進各界資源，讓學生除在校學習，也能向外學習、行遍世界。

張國恩曾任國立台灣師範大學校長，也是國內頂尖的網路教學專家，至今已發表上百篇的國際社會科學期刊論文，三度獲得科技部的傑出研究獎，2021年獲聘為科技部「傑出特約研究員」、獲總統頒發「師鐸獎」。