「江山代代有新人出、一代新人換舊人！」第13選區(大里、霧峰)市議員爭霸戰！民進黨內有意問鼎的三名女將，包括捲土重來的前市議員張芬郁，及龍團隊正國會推出的女將蔡美華，和泛新系立委何欣純推出服務處副主任賴美蓮等3人角逐，將出現「三雌爭霸」的局面，何人可勝出掛帥出征？一場激戰即將上演。

台中市議員第13選區逐鹿戰！民進黨連續2次都提名4人上陣，結果只有2人當選，有鑑於歷史教訓，此次年底選戰，市黨部堅持提名2＋1席次，其中1名婦女保障名額，外界預期現任議員男將李天生、林德宇選情穩定。

1席婦女保障名額，除前市議員張芬郁捲土重來外，還有正國會推出的美女戰將蔡美華問鼎，泛新系立委何欣純也推出服務處副主任賴美蓮角逐，一夕之間「三雌爭霸」已就定位，打破原本被視為單純的選情。

值得觀察的是，正國會推出美女戰將蔡美華，首當其衝是同派系的現任市黨部主委老將市議員李天生，恐將出現分瓜選票的危機，無獨有偶是立委何欣純推出賴美蓮，將和同為新系的現任市議員林德宇瓜分選票。

選戰是一夕數變，綠營13選區預將推出2＋1的佈局，再尚未迎戰藍營、親民黨及無黨前，就先面臨黨內互打的激戰，各路人馬都絲毫不容掉以輕心。綠營預計3月底辨理市議員黨內初選登記，依規定將先進行黨內協調，如果協調破裂黨部將於4月進行全民調，視民調結果決定何人代表出征。

不容漠視的是，藍營女將現任市議員林碧秀，將繼續競選連任；市議員蘇柏興掛出的宣傳看板則是採「夫妻同框」，外界揣測妻子陳雅琳扮演「備胎」角色，將視狀況再決定年底是「夫婿出征」或「代夫出征」？第13選區市議員逐鹿戰越來越精彩？

市議員龍團隊三雌爭霸