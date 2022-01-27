周興哲（右）、李沐只能以透過視訊方式，線上參與首映會。（陳俊吉攝）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》將在明（28日）上映，無奈因疫情再次升溫，男女主角周興哲、李沐與確診者足跡重疊，雖然PCR結果為陰性，還是得盡量避免與人群接觸到2月3日，連今（27日）晚的首映會都得以視訊的方式參與，其他演員宋柏緯、婁峻碩、何思靜、林鶴軒（大鶴）、李霈瑜（大霈）、劉品言、方志友則戴上口罩出席。

婁峻碩感嘆「覺得事情發生得很突然，有在周興哲IG底下留言加油的表情符號安慰」，周興哲人不在現場，依舊線上獻唱電影主題曲〈想知道你在想什麼〉，讓大家大飽耳福，李沐則害羞表示太多人了不敢唱，不過現場因訊號不穩，周興哲、李沐的對話傳送較慢，讓主持人黃子佼忍不住虧「有點荒謬，從來沒看過這樣的首映會，是後疫情生活的展現，希望到時候破億慶功宴，大家全員出席」，2人只好不停比讚和現場所有人互動，最後也一起拍了另類的大合照。

劉品言在片中飾演李沐的媽媽，直呼「當媽當得很開心」，但也笑喊這次演出很最受不了的就是老公一樣是邱凱偉（Darren），覺得2個人適合演怨偶，Darren則因為這2天腸胃炎所以無法出席首映會。大鶴也說自己已經31歲還一直演高中生，覺得很羞愧，笑稱想跟同年紀的劉品言演夫妻。宋柏緯則開玩笑表示自己為這次的角色準備8年，終於在作品中彈吉他唱自創曲，片中平頭的造型，也讓他覺得立馬回春，「不然離高中生活也已經有10年左右的時間了」。