農曆年節即將到來，110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段預賽27日落幕，本季與賽15隊鏖戰至最後一階段預賽才確定8強席次及保級成功的隊伍，尋求衛冕的政治大學13勝1敗獨居龍頭，健行科大、義守大學、世新大學、國立體大、台灣師大加入行列，另有睽違5季重返前8的台灣藝大、隊史首闖8強的萬能科大，複賽將於2月25日至3月4日在台灣大學綜合體育館舉行。

本季8強中有6隊是上季前6，瞄準2連霸的政大續朝衛冕邁進，健行11人撐場繳11勝3敗排第3，連7季晉8依舊競爭力十足；同為10勝4敗的義守及世新繼續挺進，比較對戰分列5、6名。 國體預賽末役51比50取勝台師大後，8勝6敗排第7、連9季晉級8強；台師預賽階段曾逆襲世新、高師至為關鍵，8勝6敗隊史第30度8強，名列UBA歷來一級球隊第2多。

首度迎來一級主場出賽的台藝大氣勢超旺，最後階段4連勝到手，11勝3敗躍居預賽第2，繼105學年度後重返8強；另二度挑戰一級的萬能科大，接連拿下上屆前4義守、世新，預賽累計10勝4敗排第4，迎來隊史一級8強初體驗。

至於預賽9到12名，上季8強複賽班底輔仁大學、高雄師大6勝8敗、雙雙「保8」夢碎，輔大中斷105學年度起連5季晉8強的紀錄，高師最後階段4場激戰未能取勝影響甚鉅，另外文化大學取得5勝9敗，連同上季二級亞軍、本季首嚐一級滋味的僑光科大，最終3勝11敗，都在驚濤駭浪中完成保級任務。

男一級複賽於2月25日至3月4日進行（2月28日為休兵日），透過單循環賽事爭取進入台北小巨蛋的4強總決賽資格，屆時將由緯來體育台、LINE TODAY全場次直播，大專體總YouTube影音平台SSUtv也看得到重播及精彩好球片段，至於是否開放觀眾進場，將視新冠肺炎疫情變化、遵循防疫規範再行公告。

UBA冠名贊助商富邦人壽也特別在年前祝福8強：「非常恭喜成功晉級複賽的隊伍與球員，期待大家能在下一階段挑戰中，持續享受舞台、全力奮戰！」除了期勉球員們趁農曆春節假期好好備戰、調整最佳身心狀態，也鼓勵把握時間精進英語能力，爭取最高5000元「富邦人壽UBA英檢獎學金」機會。