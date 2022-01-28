春節9天連假即將於1月29日開始，新竹縣「東興圳光藝節」、「福虎點點燈」分別將持續至2月7日及28日，新竹縣長楊文科表示，歡迎民眾到新竹縣走春，欣賞光藝、燈籠，也可至北埔鄉一睹電視劇茶金的景點。

楊文科指出，東興圳光藝節去年耶誕節點燈後，即受到民眾好評，展期直到2月7日止，每日點燈時間從下午5點到晚間10點，燈光秀則於6點至晚間9點30分，每整點及半點一次。

於新瓦屋客家文化保存區登場的「福虎點點燈」，點燈時間則為每天晚上5點到11點，在生態池沿岸閃亮，展期至2月28日止。該展示以虎為主題，搭配水上燈飾、民眾彩繪燈籠，營造燈籠秘境，白天、晚上視覺感受不同。新瓦屋各店家春節期間營運時間不同，民眾前往時可先留意。

新竹縣文化局館舍包含美術館、圖書館、演藝廳、縣史館均將自1月29日至2月5日休館，蕭如松藝術園區自1月31日至到2月2日休園、龍瑛宗文學館則是2月2、5、6日開館。