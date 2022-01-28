長達9天的農曆春節明起展開，今年由於除夕前兩天放假，若加上除夕當天，預估返鄉車潮可有效分散。交通部高速公路局規劃6大疏導措施，其中暫停收費部分，年假9天每天都有，時段為凌晨零點至清晨5點；另推出高乘載管制，大年初三起實施至大年初六。

高公局建議，除夕吃完年夜飯，大年初一至初三若要走高速公路南下，可於下午1點後出發；初三至初六的北上用路人，可選擇中午12點以前出發。

預估初三、初四兩天是北返尖峰日，加上仍有部分旅遊車潮，中午過後將出現長時段壅塞，甚至堵到隔天凌晨。高公局說，要是走國道太塞，不妨多利用台61線替代道路。

初三、初四預估為北返尖峰，這兩天車流量最大。（高公局提供）

春節連假國道6大措施如下

一、收費措施：

1.單一費率：1月29日至2月6日。

2.路段差別費率：1月29日至2月6日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、高乘載管制：

1.2月3日(初三)至2月4日(初四)，每日13時至18時，國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪。

2.2月3日(初三)至2月6日(初六)，每日14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

三、匝道封閉：

1.2月1日(初一)至2月3日(初三)，每日0時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口於封閉期間，改為大客車專用入口。

2.2月3日(初三)至2月5日(初五)，每日7時至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。每日7時至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施，連假期間每日增加路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

1.視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。

2.視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行，並啟動主線儀控。