破壞帶來建設

一九一一年（明治四十四年）八月二十六日，編號B051的強烈颱風侵襲臺灣全島，氾濫的洪水淹沒了臺北的街道，於是日本政府決定大刀闊斧，欲在臺北打造一個衛生且美麗的住宅區供日人居住；當時的臺灣土地建物株式會社在臺灣總督府及商界的支持下，開始收購三板橋庄大竹圍一帶的農地來開發新社區。

一九一三年（大正二年），這個嶄新的住宅區被命名為「大正街」，意謂在大正年代闢建之街區；不但從一片片水田蛻變為標準日式居住環境，成了當時臺北的高級住宅區，甚至還是遊客心目中的觀光景點。大正街乃仿效京都的棋盤式規劃，將東西向的巷道叫「通」、南北向的巷道稱「筋」，建築物則以獨門獨院的戶建式以及日洋混合式住宅為主，每戶均設有壁櫥、廁所，並接通下水道，且提供電力與自來水，十分注重環境衛生，為臺灣第一個由民間開發的現代化社區。

臺日混血的產物

前面提到，日人將東西向的巷道稱作「通」，因此大正町裡由南至北的十條東西向道路便被依序命名為一條通、二條通……直至十條通，而這裡的「條通」其實屬於複合式語言，結合了中文道路單位「條」和日文巷道「通」，所以「六條通」就是第六條巷子的意思。

打開谷歌地圖來看，中山北路與新生北路之間的市民大道二段即是日本時代的一條通，長安東路一段是四條通，南京東路一段則是十條通，至於其他在昔日大正町區域內的東西向巷子則分別為二條通、三條通、五條通、六條通、七條通、八條通，和九條通。

一九四五年戰後，中華民國政府接管臺灣，一九四七年，臺北市政府延續日本時代之都市計畫架構，將大正町一帶指定為住宅區，而日人之住宅在戰後則大多被臺灣省營機構接收。然而，隨著美軍顧問團於一九五○年代進駐今中山美術公園所在地，許多酒吧、餐廳、舞廳、旅館和舶來品店，如雨後春筍般出現在中山北路和林森北路，從民族東路往南延伸至原大正町一帶。於是，原大正町的住宅區樣貌漸漸蛻變成為繁華的「條通商圈」。

今臺北市中山區在日治時期的地圖。(圖/尖端出版社提供)

八○年代華燈初上

進入一九七○年代，越戰結束、中華民國與美國斷交、美軍退出臺灣。雖然美軍離開了，但繼之而來的，是大量由日本商社派來臺灣拓展業務的日本人。

一九八○年代，時值日本經濟復甦之際，日商紛紛在臺北設立分公司，而原本在日本時代就是日人居住之處的條通商圈，其濃郁的日式生活氛圍，自然而然地吸引日本人在此聚集；各種日本料理餐館、卡拉OK酒吧，以及有女侍陪酒的酒店應運而生，令條通商圈成為日本人心目中的極樂之地。

於是，每到華燈初上之時，總有拖著一身疲憊的男人，走進條通商圈的窄巷裡，踏入春色無邊的溫柔鄉，尋求片刻的放鬆與歡愉。

(本文摘自《回到華燈初上時》/尖端出版)

【內容簡介】「八○年代不僅是我心目中的黃金歲月，也是我人生中的青春年華。」──張哲生

〈報時光〉X〈華燈初上〉聯名企畫，走進Netflix懸疑臺劇《華燈初上》的背景一九八○年代，精選近百張珍貴新聞照，包含首次發布的照片與少見的老地圖，透過懷舊大師張哲生以累積數十年記錄台灣人文、善於考據的深厚功力，走進時光隧道，一窺林森北路的前世今生，以及條通商圈八○年代華燈初上的繁榮景象。

本書內容跨越日治時期、戰後國民政府來臺，直至八○年代的華燈初上的繁榮景象，以張哲生的精采文筆與極具年代感的紀實照片，深入探索林森北路條通的起源的興衰，呈現出條通商圈鼎盛時期令人深深著迷且懷念不已的絕代風華。

【作者簡介】張哲生

一九七二年生，一個用懷舊展望未來的艋舺大叔；長期研究臺灣近代史，對記錄臺灣人文不遺餘力，並於網路從事懷舊分享近三十年。其臉書專頁追蹤者逾廿八萬，被譽為懷舊大師，現為哲生原力數位創意總監。

著作

飛呀！科學小飛俠（商周出版）

年記1972：記憶裡的前塵（尖端出版）

報時光

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